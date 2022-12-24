Гришин о 2:4: «Обоюдоострый матч, хоть СКА и имел преимущество. Победил сильнейший»

Главный тренер « » Игорь Гришин подвел итоги матча против СКА в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Москвичи уступили петербуржцам со счетом 2:4.

– Игра была интересной, думаю, и зрителям понравилось – поддержка хозяев сегодня была шумной, да и наших болельщиков было хорошо слышно. Обоюдоострый матч, хоть СКА и имел преимущество. Сегодня победил сильнейший.

– В чем конкретно сегодня сильнее СКА? По ходу игры разница была всего в одну шайбу, при таком раскладе особенно обидно проигрывать.

– Очень обидно, но нельзя сопернику такого уровня давать столько времени в большинстве. Конечно, они будут реализовывать свои моменты. Нам тяжело пришлось, но это соперник нас заставлял удаляться.

– Вы относительно недавно работаете в КХЛ. Есть ли какой-то особый драйв перед игрой с таким соперником, как СКА? Ведь это команда-раздражитель для многих.

– Обязательно. Это лидер нашего хоккея, и против них хочется сыграть хорошо, интересно и удачно, желательно. Сегодня нам удалось сыграть интересно, но совсем неудачно.

– Что можете сказать по третьему периоду? Насколько он получился таким, каким вы хотели его видеть?

– В начале периода, если помните, был момент у , когда он оказался перед воротами. Если бы он этот момент реализовал, игра могла бы пойти иначе. Но этого не случилось, потом было удаление и гол.

Следом был еще гол, но с нарушением – опять же наша видеобригада хорошо сработала, как и в предыдущем матче. Соперник пошел вперед, стал нас поддавливать в третьем периоде, и мы стали нарушать правила – за счет этого и выиграл, – сказал Гришин.