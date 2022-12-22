Грабовский о победе над Россией: «Беларусь вписала в «Википедию» достижение на века. С гордостью принимаю победу, память о ней будет всю жизнь»

прокомментировал победу сборной Беларуси на Кубке Первого канала.

Беларусь обыграла Казахстан (4:1) и Россию (5:4 Б) на турнире.

– Поздравляем вас с победой на Кубке Первого канала! Что для вас значил этот турнир и победа в нем?

– Спасибо! Для нашей команды участие в таком историческом турнире – это честь и огромная возможность. Я с гордостью принимаю эту победу. Память о ней будет на всю жизнь.

Особенно хорошо, что есть «Википедия», куда мы вписали это достижение на века. Пусть это не чемпионат мира и не Кубок Стэнли, но для нас и нашей страны это огромное достижение.

– Как вам удалось обыграть сборную России и выиграть турнир? Ведь это не просто победа, это пощечина всему российскому хоккею.

– В первую очередь, для нас это была возможность сыграть с сильным соперником и проверить себя, собрать лучших ребят.

Победа в каждом матче – это наша цель, наша культура. Мы пытаемся привить ребятам эту ментальность и сделать так, чтобы они поверили в себя и свои возможности.

Очень сложно создать конкуренцию в нашем хоккее. Количество игроков несоизмеримо с тем, сколько есть у сборных России, Канады и других команд первой восьмерки.

Но мы хотим побед так же, как и вы, и чтобы их достигать, надо больше этого хотеть. Все кроется в силе подсознания. Я сам так всегда играл и добивался результата благодаря желанию и вере в себя.

– Есть ли смысл для сборной России проводить такие турниры и привлекать ребят старше 23 лет? Ведь они приезжают ненастроенными, уставшими, а потом еще и проигрывают.

– История советского и российского хоккея научила наших болельщиков ждать и любить такие турниры. Мы все-таки не НХЛ, где все делается с финансовой выгодой.

Но приглашать туда, наверное, стоит именно молодых ребят. Тем более у вас есть такая возможность. И играть они будут более заряженно, – сказал генеральный менеджер сборной Беларуси.