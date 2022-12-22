Грабовский о победе над Россией: «Беларусь вписала в «Википедию» достижение на века. С гордостью принимаю победу, память о ней будет всю жизнь»
Михаил Грабовский прокомментировал победу сборной Беларуси на Кубке Первого канала.
Беларусь обыграла Казахстан (4:1) и Россию (5:4 Б) на турнире.
– Поздравляем вас с победой на Кубке Первого канала! Что для вас значил этот турнир и победа в нем?
– Спасибо! Для нашей команды участие в таком историческом турнире – это честь и огромная возможность. Я с гордостью принимаю эту победу. Память о ней будет на всю жизнь.
Особенно хорошо, что есть «Википедия», куда мы вписали это достижение на века. Пусть это не чемпионат мира и не Кубок Стэнли, но для нас и нашей страны это огромное достижение.
– Как вам удалось обыграть сборную России и выиграть турнир? Ведь это не просто победа, это пощечина всему российскому хоккею.
– В первую очередь, для нас это была возможность сыграть с сильным соперником и проверить себя, собрать лучших ребят.
Победа в каждом матче – это наша цель, наша культура. Мы пытаемся привить ребятам эту ментальность и сделать так, чтобы они поверили в себя и свои возможности.
Очень сложно создать конкуренцию в нашем хоккее. Количество игроков несоизмеримо с тем, сколько есть у сборных России, Канады и других команд первой восьмерки.
Но мы хотим побед так же, как и вы, и чтобы их достигать, надо больше этого хотеть. Все кроется в силе подсознания. Я сам так всегда играл и добивался результата благодаря желанию и вере в себя.
– Есть ли смысл для сборной России проводить такие турниры и привлекать ребят старше 23 лет? Ведь они приезжают ненастроенными, уставшими, а потом еще и проигрывают.
– История советского и российского хоккея научила наших болельщиков ждать и любить такие турниры. Мы все-таки не НХЛ, где все делается с финансовой выгодой.
Но приглашать туда, наверное, стоит именно молодых ребят. Тем более у вас есть такая возможность. И играть они будут более заряженно, – сказал генеральный менеджер сборной Беларуси.
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