Грабовский о победе над Россией: «Беларусь вписала в «Википедию» достижение на века. С гордостью принимаю победу, память о ней будет всю жизнь»

Теги Сборная России по хоккею Михаил Грабовский Сборная Беларуси по хоккею Динамо Минск Кубок Первого канала КХЛ Хоккей

Михаил Грабовский прокомментировал победу сборной Беларуси на Кубке Первого канала.

Беларусь обыграла Казахстан (4:1) и Россию (5:4 Б) на турнире.

– Поздравляем вас с победой на Кубке Первого канала! Что для вас значил этот турнир и победа в нем?

– Спасибо! Для нашей команды участие в таком историческом турнире – это честь и огромная возможность. Я с гордостью принимаю эту победу. Память о ней будет на всю жизнь.

Особенно хорошо, что есть «Википедия», куда мы вписали это достижение на века. Пусть это не чемпионат мира и не Кубок Стэнли, но для нас и нашей страны это огромное достижение.

– Как вам удалось обыграть сборную России и выиграть турнир? Ведь это не просто победа, это пощечина всему российскому хоккею.

– В первую очередь, для нас это была возможность сыграть с сильным соперником и проверить себя, собрать лучших ребят.

Победа в каждом матче – это наша цель, наша культура. Мы пытаемся привить ребятам эту ментальность и сделать так, чтобы они поверили в себя и свои возможности.

Очень сложно создать конкуренцию в нашем хоккее. Количество игроков несоизмеримо с тем, сколько есть у сборных России, Канады и других команд первой восьмерки.

Но мы хотим побед так же, как и вы, и чтобы их достигать, надо больше этого хотеть. Все кроется в силе подсознания. Я сам так всегда играл и добивался результата благодаря желанию и вере в себя.

– Есть ли смысл для сборной России проводить такие турниры и привлекать ребят старше 23 лет? Ведь они приезжают ненастроенными, уставшими, а потом еще и проигрывают.

– История советского и российского хоккея научила наших болельщиков ждать и любить такие турниры. Мы все-таки не НХЛ, где все делается с финансовой выгодой.

Но приглашать туда, наверное, стоит именно молодых ребят. Тем более у вас есть такая возможность. И играть они будут более заряженно, – сказал генеральный менеджер сборной Беларуси.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные