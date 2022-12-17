У Романова «минус 3» в матче с «Аризоной». После броска Келлера шайба попала ему в пах и отскочила в ворота Сорокина

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Александр Романов набрал «минус 3» в матче с «Аризоной».

«Айлендерс» уступили «Койотис» (4:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ

Романов (20:45, 5:27 – в меньшинстве) завершил матч с полезностью «минус 3» – худшей в команде наряду с Райаном Пулоком. 

Сегодня в его активе 1 силовой прием и 1 блок.

В моменте с пятым голом «Аризоны» Александр пытался заблокировать шайбу после броска Клейтона Келлера. Она попала ему в пах и рикошетом зашла в ворота Ильи Сорокина. Игрок покинул площадку и больше на лед не выходил.

В 31 матче сезона у Романова 8 (0+8) баллов. 

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