У Романова «минус 3» в матче с «Аризоной». После броска Келлера шайба попала ему в пах и отскочила в ворота Сорокина
Александр Романов набрал «минус 3» в матче с «Аризоной».
«Айлендерс» уступили «Койотис» (4:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Романов (20:45, 5:27 – в меньшинстве) завершил матч с полезностью «минус 3» – худшей в команде наряду с Райаном Пулоком.
Сегодня в его активе 1 силовой прием и 1 блок.
В моменте с пятым голом «Аризоны» Александр пытался заблокировать шайбу после броска Клейтона Келлера. Она попала ему в пах и рикошетом зашла в ворота Ильи Сорокина. Игрок покинул площадку и больше на лед не выходил.
В 31 матче сезона у Романова 8 (0+8) баллов.
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