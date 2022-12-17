Люк Хьюз, Кули и Готье вошли в состав сборной США на МЧМ-2023
Стал известен состав сборной США на молодежный чемпионат мира.
Большая часть игроков представляет студенческий чемпионат NCAA - в том числе 4-й номер драфта НХЛ-2021 Люк Хьюз и 3-й номер драфта-2022 Логан Кули.
Вратари: Эндрю Оук, Кайдан Мбереко, Трей Огастин.
Защитники: Шон Беренс, Шеймус Кейси, Райан Чесли, Люк Хьюз, Лэйн Хатсон, Люк Миттлстадт, Джек Пирт, Райан Уфко.
Нападающие: Джексон Блэйк, Гэвин Бриндли, Тайлер Буше, Кенни Коннорс, Логан Кули, Дилан Дьюк, Каттер Готье, Ноа Лаба, Сэм Липкин, Чейз Люциус, Рутгер Макгроарти, Ред Сэведж, Джимми Снаггеруд, Чарли Стрэмел.
МЧМ-2023 пройдет в Галифаксе и Монктоне с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года. Изначально турнир должны были принимать Новосибирск и Омск.
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