Люк Хьюз, Кули и Готье вошли в состав сборной США на МЧМ-2023

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Стал известен состав сборной США на молодежный чемпионат мира. 

Большая часть игроков представляет студенческий чемпионат NCAA - в том числе 4-й номер драфта НХЛ-2021 Люк Хьюз и 3-й номер драфта-2022 Логан Кули. 

Вратари: Эндрю Оук, Кайдан Мбереко, Трей Огастин. 

Защитники: Шон Беренс, Шеймус Кейси, Райан Чесли, Люк Хьюз, Лэйн Хатсон, Люк Миттлстадт, Джек Пирт, Райан Уфко.

Нападающие: Джексон Блэйк, Гэвин Бриндли, Тайлер Буше, Кенни Коннорс, Логан Кули, Дилан Дьюк, Каттер Готье, Ноа Лаба, Сэм Липкин, Чейз Люциус, Рутгер Макгроарти, Ред Сэведж, Джимми Снаггеруд, Чарли Стрэмел.

МЧМ-2023 пройдет в Галифаксе и Монктоне с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года. Изначально турнир должны были принимать Новосибирск и Омск.

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