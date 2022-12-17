Люк Хьюз, Кули и Готье вошли в состав сборной США на МЧМ-2023

Стал известен состав сборной США на молодежный чемпионат мира.

Большая часть игроков представляет студенческий чемпионат - в том числе 4-й номер драфта НХЛ-2021 Люк Хьюз и 3-й номер драфта-2022 Логан Кули.

Вратари: Эндрю Оук, Кайдан Мбереко, Трей Огастин.

Защитники: Шон Беренс, Шеймус Кейси, Райан Чесли, , Лэйн Хатсон, Люк Миттлстадт, Джек Пирт, Райан Уфко.

Нападающие: Джексон Блэйк, Гэвин Бриндли, Тайлер Буше, Кенни Коннорс, , Дилан Дьюк, Каттер Готье, Ноа Лаба, Сэм Липкин, Чейз Люциус, Рутгер Макгроарти, Ред Сэведж, Джимми Снаггеруд, Чарли Стрэмел.

МЧМ-2023 пройдет в Галифаксе и Монктоне с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года. Изначально турнир должны были принимать Новосибирск и Омск.