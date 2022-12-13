Шинкарук об имени: «Маме всегда очень нравилось имя Хантер. Оно уникально и соответствует моей манере игры»

рассказал о своем имени, которое в переводе обозначает «охотник».

– Вы человек новый для , хотя и провели за команду уже 13 игр. Болельщикам будет интересно, если расскажете о себе, о том, как складывалась ваша хоккейная карьера.

– Родился в Калгари, провинция Альберта. Это в Канаде. Начал заниматься хоккеем с двух лет. Мои родители с раннего возраста приобщали меня и мою сестру Савайю ко всем видам спорта, но я влюбился в хоккей.

Мне посчастливилось осуществить в хоккее многие из моих детских мечтаний. Так, в 2013 году я был выбран в 1-м раунде драфта . Я смог сыграть за него свой первый матч в НХЛ, прежде чем меня обменяли в команду моего родного города . С «Калгари» записал на свой счет свои первые голы и очки в НХЛ. Это действительно было воплощением мечты, которой всегда буду гордиться.

Сейчас провожу десятый сезон в профессиональном хоккее, и этот вид спорта по-прежнему моя самая большая страсть и радость в жизни, и чувствую невероятную гордость и благодарность за то, что это моя работа.

– У вас очень интересное имя. Когда вы родились, такое впечатление, что родители знали, будто их сын со временем станет хоккеистом. Хоккеист, да еще и нападающий, он ведь, как охотник, для которого добыча – это голы в ворота соперника…

– Мое имя определенно уникально. Я думаю, что моей маме всегда очень нравилось имя Хантер, и когда родители узнали, что у них будет мальчик, то сразу определились с именем Хантер. Согласен с вами в том плане, что мое имя соответствует моему амплуа, манере игры.

Будучи нападающим, я должен создавать моменты, забивать голы, что и я стараюсь делать в каждой игре, – сказал форвард нижнекамцев.