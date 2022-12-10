Романов против «Нью-Джерси»: 2 передачи, драка с Маклаудом, 3 хита и «+1» за 24:45. У него 0+8 в 28 играх
Александр Романов сделал 2 передачи и подрался в матче с «Нью-Джерси».
Защитник «Айлендерс» помог команде обыграть «Девилс» (6:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
На его счету стало 8 (0+8) очков в 27 играх сезона при полезности «+4».
Сегодня Романов (24:45 – второе время в команде, 3:20 – в меньшинстве, «+1») нанес 1 бросок в створ и применил 3 силовых приема.
В середине второго периода россиянин подрался с форвардом «Нью-Джерси» Майклом Маклаудом. Поводом стал силовой прием Александра против другого игрока «Девилс» – Майлса Вуда.
Маклауд в итоге был наказан как зачинщик драки (2+5+10), Романов получил 5 минут.
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