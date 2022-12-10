Романов против «Нью-Джерси»: 2 передачи, драка с Маклаудом, 3 хита и «+1» за 24:45. У него 0+8 в 28 играх

сделал 2 передачи и подрался в матче с .

Защитник помог команде обыграть «Девилс» (6:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

На его счету стало 8 (0+8) очков в 27 играх сезона при полезности «+4».

Сегодня Романов (24:45 – второе время в команде, 3:20 – в меньшинстве, «+1») нанес 1 бросок в створ и применил 3 силовых приема.

В середине второго периода россиянин подрался с форвардом «Нью-Джерси» . Поводом стал силовой прием Александра против другого игрока «Девилс» – Майлса Вуда.

Маклауд в итоге был наказан как зачинщик драки (2+5+10), Романов получил 5 минут.