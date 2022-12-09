Лафреньер о голах после перевода в звено к Зибанежаду: «Мика – один из лучших центров в НХЛ. Он облегчает задачу своим партнерам»

рад, что его перевели в звено к .

В матче регулярного чемпионата с «Сент-Луисом» (6:4) главный тренер Жерар Галлан объединил в одной тройке Зибанежада, Лафреньера и .

В этом же сочетании игроки провели матч с «Вегасом» (5:1). Лафреньер отличился в обеих играх, Зибанежад ассистировал ему.

В 28 матчах сезона на счету первого номера драфта НХЛ-2020 стало 13 (5+8) шайб.

«Мика – один из лучших центров в лиге, исключительный игрок. Он облегчает задачу своим партнерам. Ты занимаешь позицию перед воротами и будешь обеспечен моментами или отскоками.

Очень хорошо, что в этих играх мне удалось забить. Постараюсь продолжать в том же духе и добиться стабильности», – сказал 21-летний канадец.