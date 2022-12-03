Светлов об 1:2 в Минске: «Сочи» был не таким быстрым, как хотелось бы. Игра была на тоненького»

Главный тренер подвел итоги матча с минским (1:2).

«Игра была напряженная, на тоненького. Моя команда была не такой быстрой, как мне хотелось бы видеть. Компоненты борьбы, выцарапывание шайбы, единоборства – в этих вещах соперник нас переиграл.

В целом моменты создавали, жалко, что не забили. Где-то нас вратарь соперника переиграл. В концовке у соперника было удаление, мы почти полторы минуты были в большинстве, но как-то не смогли реализовать преимущество. Это роль и сыграло в том, что не заработали очков.

Серия неудач? Понимаю, что поражения, конечно, влияют на психику ребят. Но мы работаем с ними, общаемся, говорим и ищем возможности в тренировочном процессе, в разговорах поддерживать ребят. Чтобы не сдавались. Ищем пути, как мобилизовать команду на дальнейший тренировочный процесс и матчи.

Да, это учеба, мы занимаемся. У нас есть небольшие моменты, которые мы решаем внутри коллектива. Это сложно, но мы должны пройти этот путь вместе. Потихоньку-потихоньку наберем обороты. Команда молодая, а больные потихоньку возвращаются. Мы исправим ситуацию.

Поражения давят на ребят, но, не пройдя этого, не поймешь вкус победы. Ребят из системы у нас много, большое количество. У нас есть бюджет, есть свои ребята. Это перспектива будущего, будем их обучать и готовить. Работа ведется, кому доверять, если не нашим пацанам?» – сказал .