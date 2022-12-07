Гришин о 2:3 от «Локомотива»: «Спартак» хорошо начал, но проиграл. 6-матчевая победная серия не была грузом»
Главный тренер «Спартака» подвел итоги матча с «Локомотивом» (2:3).
«Хорошо начали, но проиграли, к сожалению. Противник перехватил инициативу. Нарушили игровую дисциплину, потеряли ритм — вот и результат. В концовке была равная игра, но противник забил, а время кончилось.
Шестиматчевая победная серия не может являться грузом. Нет никакого груза. Ребята получали удовольствие от побед, вот и все. Да, сегодня не получилось. Но прошлые победы не повлияли на сегодняшний результат.
Савиков не играл, так как дали ему возможность передохнуть», – сказал Игорь Гришин.
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