Патрик Кэйн набрал 1200 очков в НХЛ, он 2-й игрок в истории «Чикаго» с таким достижением.

набрал 1200 очков в НХЛ, он 2-й игрок в истории «Чикаго» с таким достижением.

Нападающий «Блэкхокс» набрал 3 (1+2) балла в матче регулярного чемпионата НХЛ против (5:2).

В текущем сезоне у него стало 20 (4+16) очков в 23 играх. За карьеру – 1200 (434+766) баллов в 1130 матчах в рамках регулярок.

В истории больше очков набрал только один игрок – Стэн Микита (1467 в 1396, 541+926).

Среди действующих игроков НХЛ Кэйн стал третьим, кто достиг такой отметки. Первые двое – («Питтсбург», 1442 очка в 1133 играх) и («Вашингтон», 1435 в 1300).

Среди уроженцев США в истории НХЛ – четвертым. Первые трое – Майк Модано (1374 в 1399), Фил Хаусли (1232 в 1495), Джереми Реник (1216 в 1363).