«Превратим свалку в достопримечательность, которая станет прекрасным домом для «Койотис» и создаст тысячи рабочих мест». Президент «Аризоны» об одобрении строительства арены

Президент «Аризоны» отреагировал на решение городского совета Темпе относительно строительства арены.

Напомним, члены городского совета единогласно поддержали строительство арены для клуба НХЛ и нового развлекательного района. Окончательное решение будет принято по итогам референдума, который состоится 16 мая следующего года.

«Аризона» предлагает построить арену на участке площадью 18,6 гектара. На территории будут расположены отели, магазины, рестораны и апартаменты. В июне городской совет Темпе предоставил «Койотис» право вести переговоры об осуществлении проекта на участке земли, где в настоящее время находится городская свалка.

«Аризона Койотис» и семья Меруэло глубоко благодарны городскому совету Темпе за их единодушную поддержку и с нетерпением ждут движения вперед в рамках этого трансформационного развития.

Наш проект превратит свалку в достопримечательность, которая не только станет прекрасным домом для «Койотис», но и станет оживленной городской площадью Темпе, создавая тысячи устойчивых рабочих мест и миллионы долларов налоговых поступлений для города», – заявил президент «Аризоны» Ксавье Гутьеррес.

«Аризона» уехала из Глендэйла из-за разногласий с властями города по поводу аренды Gila River Arena. Сейчас клуб проводит домашние матчи в 5-тысячном дворце, где также играет команда университета Аризоны.