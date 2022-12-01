Городской совет Темпе поддержал строительство арены для «Аризоны». Окончательное решение примут по итогам референдума
Городской совет Темпе поддержал идею строительства арены для «Аризоны».
Члены городского совета единогласно поддержали строительство арены для клуба НХЛ и нового развлекательного района.
«Аризона» предлагает построить арену на участке площадью 18,6 гектара. На территории будут расположены отели, магазины, рестораны и апартаменты. В июне городской совет Темпе предоставил «Койотис» право вести переговоры об осуществлении проекта на участке земли, где в настоящее время находится городская свалка.
Окончательное решение о строительстве арены будет принято по итогам референдума, который состоится 16 мая следующего года.
Напомним, «Койотис» уехали из Глендэйла из-за разногласий с властями города по поводу аренды Gila River Arena. Сейчас клуб проводит домашние матчи НХЛ в 5-тысячном дворце, где также играет команда университета Аризоны.
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