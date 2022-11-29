Воробьев о сезоне КХЛ: «Очень интересный, хоть и сложный для игроков и тренеров. Много игр с прямыми конкурентами»

дал комментарий после победы над со счетом 6:1.

«Хоть мы и проиграли первый период, но перебросали соперника. Во втором добавили и начали играть в свой хоккей: в большинстве забили, не пропустили, и в этом была разница.

Камерная атмосфера на арене помешала включиться сразу? Относительно, у нас был разговор с командой между периодами, но в первом броски в створ – 17:8 в нашу пользу. При этом мы не забили, старый знакомый Мурыгин очень хорошо отыграл. Не скрою, что я ожидал от ребят большего, и мы на эту тему с ребятами поговорили. У меня с этим дворцом связаны приятные воспоминания, самые теплые.

Не было многих игроков – где-то провели ротацию, кто-то восстанавливается после травмы. У Кошечкина были повреждения, я больше скажу – в ту неудачную поездку должен был играть Эдди Паскуале, но не смог. Вася сыграл, хоть и был не совсем готов. В итоге была разница в один-два гола. И сейчас Кошечкин не совсем здоровым играл, честь и хвала ему.

Доволен ли, как команда идет по турниру? Такова работа тренера, что я никогда не могу быть доволен. Всегда хочется что-то исправить или улучшить. Чемпионат непростой, много игр с прямыми конкурентами. Очень интересный сезон, хоть и сложный для игроков и тренеров», – сказал главный тренер .