Ванечек о 8 сэйвах после бросков Овечкина: «Знаю, что Ови хотел мне забить. Был сосредоточен на том, чтобы отразить все броски»

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Витек Ванечек высказался о своих 8 сэйвах после бросков Александра Овечкина.

«Нью-Джерси» обыграл «Вашингтон» (5:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

Ванечек проводил первый матч против бывшей команды и отразил 37 бросков из 38 (в том числе все 8 – от Овечкина). 

«Ови – по-настоящему хороший игрок. Я знаю, что он хотел забить мне гол. Я был очень сосредоточен на том, чтобы постараться отразить все броски. 

Перед игрой я немного нервничал. Впервые сыграть против «Кэпиталс» – это был особенный момент. Это хорошая команда, но я сделал все возможное, чтобы моя команда сегодня выиграла», – сказал чешский вратарь «Девилс». 

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