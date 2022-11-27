Ванечек о 8 сэйвах после бросков Овечкина: «Знаю, что Ови хотел мне забить. Был сосредоточен на том, чтобы отразить все броски»

высказался о своих 8 сэйвах после бросков .

обыграл (5:1) в регулярном чемпионате .

Ванечек проводил первый матч против бывшей команды и отразил 37 бросков из 38 (в том числе все 8 – от Овечкина).

«Ови – по-настоящему хороший игрок. Я знаю, что он хотел забить мне гол. Я был очень сосредоточен на том, чтобы постараться отразить все броски.

Перед игрой я немного нервничал. Впервые сыграть против «Кэпиталс» – это был особенный момент. Это хорошая команда, но я сделал все возможное, чтобы моя команда сегодня выиграла», – сказал чешский вратарь «Девилс».