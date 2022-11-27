Гришин о доверии молодежи «Спартака»: «А чего бояться? Хорошие ребята, умеют играть. Надо просто давать им возможность»

Игорь Гришин прокомментировал победу над «Трактором» со счетом 5:3.

– Вышли играть две команды. Показали интересный и зрелищный хоккей, огромное количество моментов, много бросков.

Зрителям нравится, торсида «Трактора» шумит, болельщики тоже шумят. Такой хоккей и должен быть. Мы забили больше, чем , поэтому и победили.

– У вас забивали молодые ребята, показали задорный хоккей. Не боитесь ли доверять молодым?

– Как видите – нет. Наоборот, пытаемся.

Я, конечно, рад за всю команду, но особенно за молодых ребят, которые забили свои первые шайбы в .

Для Усманова это всего лишь третья игра в лиге. Тот же Егоров играет достаточно много, но и для него шайба тоже стала первой.

Я очень рад, что команда их так поддерживает. Они чувствуют себя комфортно и забивают. А чего бояться? Хорошие ребята, умеют играть. Надо просто давать им возможность, – сказал главный тренер «Спартака».

17-летний Сусуев – самый молодой автор гола в истории «Спартака» в КХЛ. Он сделал дубль в игре с «Трактором»