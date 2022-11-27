«Спартак» выиграл 6 из 7 матчей при Гришине. Команда взяла 6 из 6 очков в выездной серии

«Спартак» выиграл 6 из 7 матчей под руководством Игоря Гришина.

Московская команда победила «Трактор» (5:3) в матче Фонбет чемпионата .

Таким образом, красно-белые взяли шесть очков из шести возможных в выездной серии, в которой они обыграли «Авангард» (3:1), «Барыс» (4:1) и .

При Гришине, который перешел в «Спартак» по ходу сезона из клуба ВХЛ, красно-белые уступили только ЦСКА (2:4).

В общей сложности выиграл 7 из 8 последних матчей.

Команда находится на шестой позиции в таблице Восточной конференции, набрав 41 балл в 37 матчах.