«Спартак» выиграл 6 из 7 матчей при Гришине. Команда взяла 6 из 6 очков в выездной серии

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«Спартак» выиграл 6 из 7 матчей под руководством Игоря Гришина.

Московская команда победила «Трактор» (5:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Таким образом, красно-белые взяли шесть очков из шести возможных в выездной серии, в которой они обыграли «Авангард» (3:1), «Барыс» (4:1) и «Трактор».

При Гришине, который перешел в «Спартак» по ходу сезона из клуба ВХЛ, красно-белые уступили только ЦСКА (2:4).

В общей сложности «Спартак» выиграл 7 из 8 последних матчей.

Команда находится на шестой позиции в таблице Восточной конференции, набрав 41 балл в 37 матчах.

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