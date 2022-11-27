«Спартак» выиграл 6 из 7 матчей при Гришине. Команда взяла 6 из 6 очков в выездной серии
«Спартак» выиграл 6 из 7 матчей под руководством Игоря Гришина.
Московская команда победила «Трактор» (5:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Таким образом, красно-белые взяли шесть очков из шести возможных в выездной серии, в которой они обыграли «Авангард» (3:1), «Барыс» (4:1) и «Трактор».
При Гришине, который перешел в «Спартак» по ходу сезона из клуба ВХЛ, красно-белые уступили только ЦСКА (2:4).
В общей сложности «Спартак» выиграл 7 из 8 последних матчей.
Команда находится на шестой позиции в таблице Восточной конференции, набрав 41 балл в 37 матчах.
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