17-летний Сусуев – самый молодой автор гола в истории «Спартака» в КХЛ. Он сделал дубль в игре с «Трактором»

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17-летний хоккеист стал самым молодым автором гола в истории «Спартака» в КХЛ.

Никита Сусуев забросил две шайбы в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Трактора». Нападающий отличился в первом и втором периодах.

Хоккеист забил первый гол в лиге в 17 лет и 294 дня. Также он стал первым отличившимся в КХЛ игроком 2005 года рождения.

Сусуев проводит четвертый матч в нынешнем сезоне КХЛ.

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