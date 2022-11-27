17-летний Сусуев – самый молодой автор гола в истории «Спартака» в КХЛ. Он сделал дубль в игре с «Трактором»

17-летний хоккеист стал самым молодым автором гола в истории в .

Никита Сусуев забросил две шайбы в игре Фонбет чемпионата КХЛ против . Нападающий отличился в первом и втором периодах.

Хоккеист забил первый гол в лиге в 17 лет и 294 дня. Также он стал первым отличившимся в КХЛ игроком 2005 года рождения.

Сусуев проводит четвертый матч в нынешнем сезоне КХЛ.