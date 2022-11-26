«Нью-Джерси» выиграл 9 гостевых матчей подряд в 3-й раз в своей истории. Клубный рекорд – 10

выиграл 9 гостевых матчей подряд в 3-й раз в истории клуба.

«Девилс» взяли верх над (3:1) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.

Победа стала для команды под руководством 9-й подряд, одержанной в гостях. Это 3-я такая серия в истории клуба (10 матчей в сезоне-2000/01, 9 – 2009/10).

Рекорд лиги делят «Детройт» (2005/06) и «Миннесота» (2014/15) – по 12 побед.

Клуб выиграл 14 матчей из последних 15. Ранее прервалась 13-матчевая серия побед – «Нью-Джерси» уступил «Торонто» (1:2) на своей арене.

С 34 очками в 21 матче «Нью-Джерси» идет на первом месте в Столичном дивизионе, на втором – в Восточной конференции и лиге в целом, уступая только «Бостону».

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