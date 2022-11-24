Панарин сделал 400 передач в 529 матчах НХЛ. Только Гретцки, Штястны, Орр и Оутс были быстрее среди игроков не с драфта
Артемий Панарин сделал передачу в матче НХЛ против «Анахайма» (2:3).
Теперь на счету нападающего «Рейнджерс» 592 (192+400) очка в 529 играх в карьере в НХЛ.
Панарин – единственный действующий незадрафтованный игрок, сделавший 400 передач.
Среди незадрафтованных игроков, дебютировавших после первого драфта НХЛ в 1963 году, быстрее этой отметки достигли только Уэйн Гретцки (290 матчей), Петер Штястны (411), Бобби Орр (437) и Адам Оутс (471).
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