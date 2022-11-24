Панарин сделал 400 передач в 529 матчах НХЛ. Только Гретцки, Штястны, Орр и Оутс были быстрее среди игроков не с драфта 

сделал передачу в матче против «Анахайма» (2:3).

Теперь на счету нападающего 592 (192+400) очка в 529 играх в карьере в НХЛ.

Панарин – единственный действующий незадрафтованный игрок, сделавший 400 передач.

Среди незадрафтованных игроков, дебютировавших после первого драфта НХЛ в 1963 году, быстрее этой отметки достигли только (290 матчей), Петер Штястны (411), (437) и Адам Оутс (471).