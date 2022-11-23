Терещенко о Панарине и 10 матчах без голов: «Не надо делать из этого проблемы. Хоккей – это не только шайбы и передачи»
Алексей Терещенко высказался о 10-матчевой безголевой серии Артемия Панарина.
Форвард «Рейнджерс» не отметился результативными действиями в игре с «Лос-Анджелесом» (5:3).
«Смотрел эту игру, моменты у него были. Где-то не хватило везения, где-то точности. Сейчас прорвет и все будет нормально.
Не надо делать из этого проблемы. Хоккей – это не только голы и передачи. В хоккее надо играть головой. Это командный вид спорта. Можно набрать сто очков и не попасть в плей-офф», – сказал трехкратный чемпион мира.
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