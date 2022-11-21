«Трактор» не рассматривает обмен Ткачева на данный момент («РБ Спорт»)

«Трактор» пока не рассматривает обмен Владимира Ткачева.

Об этом сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на источник в клубе.

«Другие клубы КХЛ звонят и интересуются Владимиром Ткачевым, но «Трактор» не рассматривает его обмен на данный момент», – сообщил источник в клубе.

Ранее появилась информация о том, что «Трактор» рассматривает варианты обмена нападающего.

В нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Ткачев провел 30 матчей и набрал 15 (6+9) очков.