«Трактор» не рассматривает обмен Ткачева на данный момент («РБ Спорт»)

Теги Трактор возможные переходы КХЛ Владимир Ткачев Хоккей

«Трактор» пока не рассматривает обмен Владимира Ткачева.

Об этом сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на источник в клубе.

«Другие клубы КХЛ звонят и интересуются Владимиром Ткачевым, но «Трактор» не рассматривает его обмен на данный момент», – сообщил источник в клубе.

Ранее появилась информация о том, что «Трактор» рассматривает варианты обмена нападающего.

В нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Ткачев провел 30 матчей и набрал 15 (6+9) очков.

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