Купер о результативной ошибке Сергачева: «Всем в «Тампе» было все равно. «Даллас» не повел в счете, просто сравнял»
Джон Купер высказался о результативной ошибке Михаила Сергачева в игре с «Далласом».
Защитник потерял шайбу в своей зоне при игре «Тампы» в большинстве, в результате «Даллас» забил. Эпизод произошел на 56-й минуте матча регулярного чемпионата НХЛ между «Лайтнинг» и «Старс» (5:4 ОТ) при счете 4:3.
«Никто не чувствовал себя так плохо, как Сергачев.
Всем [в команде] было все равно. Все такие: «Эй, ничего страшного. Осталось еще много времени в большинстве».
Соперник не повел в счете. Просто сравнял», – сказал главный тренер «Тампы».
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