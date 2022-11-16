Купер о результативной ошибке Сергачева: «Всем в «Тампе» было все равно. «Даллас» не повел в счете, просто сравнял»

высказался о результативной ошибке в игре с .

Защитник потерял шайбу в своей зоне при игре «Тампы» в большинстве, в результате «Даллас» забил. Эпизод произошел на 56-й минуте матча регулярного чемпионата между «Лайтнинг» и «Старс» (5:4 ОТ) при счете 4:3.

«Никто не чувствовал себя так плохо, как Сергачев.

Всем [в команде] было все равно. Все такие: «Эй, ничего страшного. Осталось еще много времени в большинстве».

Соперник не повел в счете. Просто сравнял», – сказал главный тренер .