Вратарь «Сибири» Красоткин отразил 41 из 42 бросков в игре с минским «Динамо». Он отбил все 25 бросков в одном втором периоде

помог «Сибирь» обыграть минское .

Новосибирская команда одержала победу со счетом 2:1 в овертайме в матче Фонбет чемпионата .

Красоткин парировал 41 из 42 бросков в этой игре, пропустив гол от Владимира Алистрова на четвертой минуте матча.

Стоит отметить, что во втором периоде голкипер отразил все 25 бросков.

В общей сложности голкипер справился 8 бросками в первом периоде, с 25 – во втором, с 6 – в третьем и с 2 – в овертайме.