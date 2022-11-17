Вратарь «Сибири» Красоткин отразил 41 из 42 бросков в игре с минским «Динамо». Он отбил все 25 бросков в одном втором периоде

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Антон Красоткин помог «Сибирь» обыграть минское «Динамо».

Новосибирская команда одержала победу со счетом 2:1 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Красоткин парировал 41 из 42 бросков в этой игре, пропустив гол от Владимира Алистрова на четвертой минуте матча.

Стоит отметить, что во втором периоде голкипер «Сибири» отразил все 25 бросков.

В общей сложности голкипер справился 8 бросками в первом периоде, с 25 – во втором, с 6 – в третьем и с 2 – в овертайме.

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