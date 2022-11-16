Третьяк о Кубке Будущего: «Хотелось бы, чтобы соперник был посильнее, конечно»

подвел итоги Кубка Будущего.

В турнире принимали участие Россия U20, Россия U18, Беларусь U20 и Казахстан U20.

Кубок Будущего выиграла Россия U20.

«Впечатление от турнира хорошее, спасибо организаторам, спонсорам. Кубок потрясающий, похож на кубок чемпионата мира. Спасибо питерцам, что пришли поддержать, думаю, наша молодежь получила удовольствие.

Конечно, хотелось бы, чтобы соперник был посильнее, но все равно ребята проявили характер. Особенно интересным был матч между двумя нашими сборными. Ребята показали интересный атакующий хоккей. Очень важно даже с этим соперником наигрывать схемы игры, и тренерам интересно было посмотреть, кто есть кто, кто в каком состоянии.

Здорово, что ФХР проводит сегодня такие турниры. Важно, чтобы наша молодежь чувствовала, что о них забоятся, что турниры проходят в таком красочном празднике», – сказал президент .