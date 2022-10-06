Братья Артем и Тигран Манукяны перешли в «Рязань-ВДВ».

Срок соглашения с рассчитан до конца текущего сезона. С Тиграном Манукяном заключен пробный контракт.

24-летний нападающий Артем Манукян в прошлом сезоне играл за «Адмирал» в . Он провел 22 матча, набрав 2 (1+1) очка. С 2017 по 2020 год он выступал за «Авангард».

25-летний форвард Тигран Манукян в сезоне-2021/22 играл за и киевский . Всего он набрал 6 (2+4) баллов в 15 играх. С 2015 по 2017 год он выступал в системе «Авангарда». В сезоне-2017/18 он играл за .