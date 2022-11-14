Агент Юдина: «От руководства «Ак Барса» ничего не слышал о возможном уходе или обмена Дмитрия»

Агент Дмитрий Юдина прокомментировал информацию о возможном уходе игрока из .

«От руководства «Ак Барса» я никогда ничего не слышал относительно возможного ухода или обмена защитника Дмитрия Юдина, о котором пишут в прессе.

В принципе на днях я буду в Казани, и тогда появится более полная информация про игроков, чьи интересы в клубе мы представляем», – заявил .

Соглашение хоккеиста с клубом рассчитано до конца сезона-2022/23.

Юдин набрал 1 (0+1) балл за результативность при полезности «плюс 1» в 22 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В среднем он проводит на льду 15:48.