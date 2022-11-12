Ротенберг о СКА: «Мы не можем вести ротацию, не могу подсветить все детали, вы же видите по составу. Берем резервы из «СКА-Невы»

ответил на вопрос о физической подготовке хоккеистов СКА.

Питерская команда проиграла «Сибири» (2:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Несостоявшаяся пауза на Евротур могла нивелировать просадку в физике?

– Мы не можем вернуться в прошлый сезон. Впервые у нас игры идут через день – это плюс для болельщиков, для развития хоккея.

Но вопрос в восстановлении, бывают травмы. У каждой команды своя ситуация. Бывает, когда травмированы все вратари. Ребята играют очень много, мы не можем вести ротацию. Я не могу подсветить все детали, которые происходят внутри команды, но вы же видите по составу.

Мы берем резервы из системы – сегодня приехали ребята из «СКА-Невы». Многие здорово сыграли – молодцы! Помогли нам сегодня.

Но мы ждем наших травмированных. Там и вратари, и полевые. Сегодня игроки получили повреждения, в прошлой игре была травма. Есть повреждения, которые выбивают на месяц, два, три. Начиная с – он выпал на весь сезон в самом начале. Его тоже не хватает, как и других ребят. Но не будем сетовать на какие-то околохоккейные вещи.

Нужно просто быть сильнее и побеждать любым составом. Будем стремиться к этому, улучшать детали. Все через работу и тренировочный процесс.

Видим, что уже улучшили тактику, содержание игры. И здесь, и во Владивостоке, и в Хабаровске весь третий период провели в зоне соперника. Имели возможности «шесть на пять», «шесть на четыре». Вопрос к ребятам – нужно уметь забивать голы.

Но это мы должны отработать, найти правильные схемы, которые помогут забить вшестером. Интенсивнее работать ногами, чтобы у соперника было больше удалений.

Сегодня мы играли в большинстве один раз. Нужно лучше работать – мы не ищем оправданий. Эта серия поможем нам в будущем выиграть важнейшие матчи, – сказал главный тренер СКА.