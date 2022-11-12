Сушинский о влиянии игровой карьеры на тренерскую: «У Хартли не было больших достижений в качестве хоккеиста, у Гретцки – наоборот. Но все индивидуально»

высказался о влиянии успешной игровой карьеры на тренерские успехи.

«Сразу скажу, в моей практике не было, чтобы тренер не был бывшим хоккеистом. Но, на мой взгляд, важнее не то, где играл человек и чего добился, а какие у него успехи на тренерском поприще.

Возьмите, к примеру, , ведь у него не было больших достижений в качестве хоккеиста, играл в низших лигах. Но зато из него получился хороший тренер.

Есть обратные ситуации, типа , когда у великого игрока не получилось стать тренером. Но все это индивидуально, ведь тот же великий стал и отличным тренером.

Можно ли современных тренеров считать администраторами? Администратор – это, наверное, слишком грубое слово, но то, что тренер действительно должен объединить вокруг себя коллектив единомышленников – это правда.

Поэтому для главного тренера важны лидерские и мотивационные качества. Но, кстати, разделение обязанностей между тренерами происходит не во всех командах, только в лучших», – считает бывший игрок сборной России и экс-президент «Авангарда».

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