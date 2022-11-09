Завгородний о «Сочи»: «Игра пошла, в команде сейчас хорошая энергетика. Для себя поставил задачу – 20 шайб в чемпионате»

заявил, что хочет забить 20 голов за сезон и уверен в прогрессе .

Клуб проиграл 22 матча в сезоне из 25 и занимает последнее место в Фонбет Чемпионате КХЛ с 11 очками.

– Болельщики переживают – почему не удается остановить 12-матчевую серию поражений «Сочи»?

– Посмотрите два последних матча – в Череповце и в Минске, победы были совсем близки, в первом случае упустили их в буллитах, во втором – в овертайме. Постарались сыграть в этих матчах в атакующий, агрессивный хоккей, забросили семь шайб. Во многих эпизодах видели, что игра пошла, это отразилось на атмосфере в раздевалке. В команде хорошая энергетика, есть надежда и даже уверенность, что вот-вот серия завершится.

– В тактическом плане что предлагает новый тренер ?

– Сергей Александрович требует, чтобы мы больше контролировали шайбу и играли на своих сильных качествах – движении, скорости, эмоциях. В психологическом плане старается сбросить с нас лишний груз. Система игры в целом стала более атакующей.

– В четырех матчах при Светлове вы забросили две шайбы. Случайность?

– Тренер в нас верит, с удовольствием идем на тренировки и матчи, стараемся это доверие оправдать.

– У вас 5 шайб в чемпионате, столько же у Никиты Феоктистова, Артема Николаева, Кирилла Петькова, а впереди только Никита Попугаев – с семью. Есть желание побороться за титул лучшего снайпера команды?

– Чем больше мы все, форварды «Сочи», забьем голов, тем лучше для команды. Для себя поставил задачу – забросить 20 шайб в чемпионате, с помощью партнеров постараюсь ее выполнить, команде эти шайбы нужны. Но сейчас самое главное, чтобы «Сочи» начал набирать больше очков и вернулся в борьбу за плей-офф.

– Это реально?

– В этом чемпионате 68 матчей, впереди три пятых турнира. Все ребята и тренеры считают, что еще есть возможность зацепиться, – сказал нападающий сочинцев.