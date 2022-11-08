«Амур» обыграл московское «Динамо» дома впервые с 2010 года
«Амур» впервые за 12 лет выиграл у московского «Динамо» в Хабаровске.
Команда тренера Вадима Епанчинцева обыграла бело-голубых (2:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Это первая с 2010 года победа хабаровчан на своем стадионе над «Динамо». Тогда, 3 января 2010 года, дальневосточники выиграли со счетом 4:3 в овертайме.
С того момента московский клуб одержал 12 побед подряд в матчах, которые проходили с «Амуром» в Хабаровске.
- Дата проведения
- 8 ноября, 12.00, «Платинум-арена»
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