«Амур» обыграл московское «Динамо» дома впервые с 2010 года

впервые за 12 лет выиграл у московского «Динамо» в Хабаровске.

Команда тренера обыграла бело-голубых (2:1) в матче Фонбет чемпионата .

Это первая с 2010 года победа хабаровчан на своем стадионе над . Тогда, 3 января 2010 года, дальневосточники выиграли со счетом 4:3 в овертайме.

С того момента московский клуб одержал 12 побед подряд в матчах, которые проходили с «Амуром» в Хабаровске.