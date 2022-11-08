«Амур» обыграл московское «Динамо» дома впервые с 2010 года

Теги Амур Вадим Епанчинцев КХЛ Динамо Хоккей

«Амур» впервые за 12 лет выиграл у московского «Динамо» в Хабаровске.

Команда тренера Вадима Епанчинцева обыграла бело-голубых (2:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Это первая с 2010 года победа хабаровчан на своем стадионе над «Динамо». Тогда, 3 января 2010 года, дальневосточники выиграли со счетом 4:3 в овертайме.

С того момента московский клуб одержал 12 побед подряд в матчах, которые проходили с «Амуром» в Хабаровске.

Амур – Динамо Москва 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
Дата проведения
8 ноября, 12.00, «Платинум-арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 19 Рашевский (О'Делл, Волков)
1:1 – 23 Лапин (Барулин, Йордан)
2:1 – 25 Вихарев (Дубакин, Дрозг)

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