Арбитр Оленин о давлении: «Ребят, которые работают в КХЛ, задавить невозможно. Мы готовы ко всему»

Арбитр Константин Оленин высказался о давлении на судей в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Давление на судей к чему-то может привести?

– Нет. Ребят, которые работают в КХЛ, задавить невозможно. Мы готовы ко всему.

Думаю, разговоры с судьями ведут не для того, чтобы что-то выпросить, поскольку это нереально. А чтобы завести команду во время неудачного складывающегося матча. Есть разные методы – взять тайм-аут, заменить вратаря, перейти на три звена, изменить сочетания, наорать, устроить драку. Разговоры с судьями – еще один способ придать команде эмоций.

– А если судья по ходу матча осознал, что допустил ошибку, компенсация в других моментах возможна?

– Исключено. Допущенную ошибку нужно моментально выбросить из головы. Никакая компенсация недопустима. Это скажет любой человек, имеющий отношение к судейству. А вот после игры к этой ошибке стоит вернуться и ее проанализировать, обсудить с коллегами, – сказал Оленин.