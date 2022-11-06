Тело экс-форварда ТХК Лифанова обнаружили дома в луже крови. Причиной смерти стала кровопотеря («Известия»)

Тело экс-хоккеиста Александра Лифанова обнаружили дома в луже крови в Москве.

Как сообщают «Известия», его нашел сосед, которому рассказали, что на протяжении 3 часов в квартире Лифанова был слышен звук льющейся воды, а также был глухой звук, будто от падения.

После этого сосед, имеющий ключи от квартиры экс-игрока, открыл дверь и нашел 43-летнего Лифанова мертвым на кухне. Он вызвал наряд скорой помощи и сотрудников полиции.

Причиной смерти стала кровопотеря. Подробности произошедшего устанавливаются.

Как сообщил сосед бывшего игрока, Лифанов получил травму головы, из-за чего стоял на учете в ПНД более 5 лет.

Ранее нападающий играл за Тверской хоккейный клуб (ТХК).