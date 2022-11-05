Костин забросил 2-ю шайбу в сезоне АХЛ. У него 4 очка в 8 матчах за фарм «Эдмонтона» при «минус 4» и 15 минутах штрафа

забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче с «Хендерсоном».

Форвард «Бейкерсфилда» поставил точку в матче с «Силвер Найтс» (3:1) в регулярном чемпионате.

На счету 23-летнего россиянина стало 4 (2+2) очка в 8 матчах сезона за фарм при полезности «минус 4» и 15 минутах штрафа.

В единственной шайбе фарма поучаствовал . У него 4 (0+4) балла в 6 играх при полезности «минус 5».