Костин забросил 2-ю шайбу в сезоне АХЛ. У него 4 очка в 8 матчах за фарм «Эдмонтона» при «минус 4» и 15 минутах штрафа
Клим Костин забросил 2-ю шайбу в сезоне АХЛ в матче с «Хендерсоном».
Форвард «Бейкерсфилда» поставил точку в матче с «Силвер Найтс» (3:1) в регулярном чемпионате.
На счету 23-летнего россиянина стало 4 (2+2) очка в 8 матчах сезона за фарм «Эдмонтона» при полезности «минус 4» и 15 минутах штрафа.
В единственной шайбе фарма «Вегаса» поучаствовал Даниил Мироманов. У него 4 (0+4) балла в 6 играх при полезности «минус 5».
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