В Беларуси продлен запрет на ввоз Skoda, Nivea и Liqui Moly. Компании отказались спонсировать ЧМ-2021 в Минске

В Беларуси продлен запрет на ввоз и реализацию продукции Skoda, Nivea и Liqui Moly.

Постановление от 3 ноября 2022 года о продлении запрета зарегистрировал Совет министров Беларуси.

Запрет вступает в силу с 5 ноября 2022 года и будет действовать до 5 мая 2023 года.

Меры в отношении этих компаний власти Беларуси приняли после их отказа в спонсорстве чемпионата мира в случае проведения его в Минске. Турнир в 2021 году был перенесен решением ИИХФ и состоялся в Риге.