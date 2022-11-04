Ишматов о Ротенберге: «Какая сейчас может быть критика? СКА на ходу, набрал 99% очков, что еще нужно?»

Теги СКА КХЛ Рафаил Ишматов Никита Гусев Роман Ротенберг Хоккей

Рафаил Ишматов заявил, что Романа Ротенберга критиковать не за что. 

СКА под его руководством выиграл 24 матча из 26 и занимает первое место в общей таблице Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Успех СКА закономерен, потому что там смогли создать сбалансированный состав, в котором есть молодые игроки, среднее поколение и ветераны. Поэтому внутри самой команды есть хорошая конкуренция. Естественно, свои плоды приносит работа тренерского штаба, включая главного тренера, и всей системы. Отсюда и достойный результат.

– В адрес Романа Ротенберга постоянно была критика. Сейчас он доказывает, что в действительности является тренером?

– Профессия тренера такая, что критика есть всегда. А какая сейчас может быть критика в адрес главного тренера СКА? Команда на ходу, набрала 99% очков, что еще нужно? Результат его работы говорит сам за себя. Команда играет страстно, показывает атакующий хоккей.

Основной фактор СКА – это настоящая конкуренция внутри команды, которая не позволяет плохо относиться к своей подготовке. Если вышел играть – то играешь на все сто процентов.

– Как оцените возвращение Никиты Гусева?

– Гусев – мастер, вопросов нет. Но посмотрим, что будет дальше. В своей хоккейной жизни он то там, то здесь, и обычно это влияет. Я надеюсь, что он пришел в ту команду, которая ему нужна, и вовремя. Дай бог, что у Гусева все получится так, как в предыдущие годы, – сказал заслуженный тренер России.   

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные