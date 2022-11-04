Ишматов о Ротенберге: «Какая сейчас может быть критика? СКА на ходу, набрал 99% очков, что еще нужно?»

Рафаил Ишматов заявил, что критиковать не за что.

СКА под его руководством выиграл 24 матча из 26 и занимает первое место в общей таблице Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Успех СКА закономерен, потому что там смогли создать сбалансированный состав, в котором есть молодые игроки, среднее поколение и ветераны. Поэтому внутри самой команды есть хорошая конкуренция. Естественно, свои плоды приносит работа тренерского штаба, включая главного тренера, и всей системы. Отсюда и достойный результат.

– В адрес Романа Ротенберга постоянно была критика. Сейчас он доказывает, что в действительности является тренером?

– Профессия тренера такая, что критика есть всегда. А какая сейчас может быть критика в адрес главного тренера СКА? Команда на ходу, набрала 99% очков, что еще нужно? Результат его работы говорит сам за себя. Команда играет страстно, показывает атакующий хоккей.

Основной фактор СКА – это настоящая конкуренция внутри команды, которая не позволяет плохо относиться к своей подготовке. Если вышел играть – то играешь на все сто процентов.

– Как оцените возвращение ?

– Гусев – мастер, вопросов нет. Но посмотрим, что будет дальше. В своей хоккейной жизни он то там, то здесь, и обычно это влияет. Я надеюсь, что он пришел в ту команду, которая ему нужна, и вовремя. Дай бог, что у Гусева все получится так, как в предыдущие годы, – сказал заслуженный тренер России.