Федоров о 6:0 с «Сочи»: «Против ЦСКА играла воодушевленная команда. Под новым руководством клуб действует активно»

прокомментировал победу в матче против (6:0).

«Для нашей команды игра сложилась. Мы серьезно готовились к сопернику. Под новым руководством «Сочи» действует воодушевленно, активно, старается играть с шайбой. Все это ребятам мы сказали, попросили играть в активный и правильный хоккей. В схемы, которые мы знаем очень хорошо.

Так как напряженный сезон, много игр, тренироваться особо некогда, попросили ребят отнестись максимально серьезно. Нужно понимать, что против нас играла воодушевленная команда.

Нас с победой, рад за наших парней, которые держат как тактико-техническую сторону, так и эмоциональную. Урезанный состав? У нас несколько ребят пришли из Высшей лиги, хотели дать им побольше времени. Несколько игроков вернулись после травм, тоже хотели дать им время на льду.

Следующая игра будет серьезная, в Казани. С «Нефтехимиком» тоже серьезная физическая работа будет. Поэтому готовимся во всеоружии, стараемся ввести всех ребят в нужное состояние. Идет тактический процесс.

Всей командой поздравили Скотникова с первым «сухарем» в КХЛ, вручили ему шайбу с надписью. Очень рад за него, не раз нас выручал. Что тут сказать? Вратарь не полкоманды, сегодня вратарь был всей командой.

Итоги октября? Не живем календарными моментами, честно говоря. В следующих матчах должны сделать шаг вперед, играть надежно и просто. Играть на результат в любой игре», – сказал главный тренер .