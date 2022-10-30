Салливан о «Питтсбурге» после 4 поражений подряд на выезде: «Ребята обескуражены. Мы должны превратить наше разочарование в решимость»

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Тренер «Питтсбурга» Майк Салливан высказался о последних неудачах команды.

Клуб проиграл все 4 матча в турне по Северо-Западу с общей разницей 6:18. До этого «Пингвинс» набрали 9 очков в стартовых 5 играх. 

«Ребята обескуражены. Как вы знаете, у них есть гордость. Они настроены побеждать, и чувствуют себя соответствующе, когда случаются такие моменты. Им не все равно. 

Теперь мы должны превратить наше разочарование в решимость. Мы должны поработать над нашей игрой. Я знаю, что у нас хорошая команда.

Мы уже доказывали это и способны играть лучше», – сказал Салливан после матча с «Сиэтлом» (1:3). 

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