Салливан о «Питтсбурге» после 4 поражений подряд на выезде: «Ребята обескуражены. Мы должны превратить наше разочарование в решимость»

Тренер высказался о последних неудачах команды.

Клуб проиграл все 4 матча в турне по Северо-Западу с общей разницей 6:18. До этого «Пингвинс» набрали 9 очков в стартовых 5 играх.

«Ребята обескуражены. Как вы знаете, у них есть гордость. Они настроены побеждать, и чувствуют себя соответствующе, когда случаются такие моменты. Им не все равно.

Теперь мы должны превратить наше разочарование в решимость. Мы должны поработать над нашей игрой. Я знаю, что у нас хорошая команда.

Мы уже доказывали это и способны играть лучше», – сказал Салливан после матча с (1:3).