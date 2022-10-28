«Каролина» обменяла Бира в «Ванкувер» и удержала 18% зарплаты игрока в своей платежке

Итэн Бир обменян из «Каролины» в .

В рамках обмена канадский клуб также получил нападающего Лэйна Педерсона. Также «Харрикейнс» удержат в своей платежной ведомости 18 процентов кэпхита Бира (400 тысяч долларов).

В свою очередь, в этой сделке получила выбор в пятом раунде драфта НХЛ-2023.

В текущем сезоне НХЛ Бир еще не сыграл ни одного матча. В межсезонье защитник продлил контракт с «ураганами» на один год и 2,2 млн долларов.