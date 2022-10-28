Свитов о роли в штабе «Авангарда»: «Общаюсь с ребятами, какие-то моменты подсказываю по игре. С центрами работаем на точке вбрасывания»

рассказал о своей роли в тренерском штабе .

«На данный момент помогаю тренерскому штабу в тренировочном процессе, с ребятами общаюсь, где-то какие-то моменты по игре подсказываю. Также занимаюсь просмотром видео и разбором прошедших матчей.

Работаем с центральными нападающими на точке вбрасывания. В первую очередь хочу донести, что вбрасывания – это один из важнейших элементов игры. Если ты проигрываешь вбрасывание в своей зоне, то приходится много обороняться.

один из лучших центральных нападающих в лиге? Да, он хорошо играет на вбрасываниях не за счет большого размаха, а короткими розыгрышами выигрывает шайбу. У него здорово получается, приятно на это смотреть», – сказал Свитов.

Минувшим летом Свитов стал руководителем направления по развитию команд ВХЛ и МХЛ системы «Авангарда».

Сейчас он полноценно участвует в тренировочном процессе омского клуба.