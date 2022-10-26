Панарин впервые в сезоне НХЛ остался без очков. У него 7 бросков и «минус 1» за 24:33 с «Колорадо» при 6:03 в большинстве

впервые в сезоне остался без очков.

Российский нападающий завершил результативную серию со старта сезона на отметке 6 матчей. На его счету 12 (4+8) баллов в 7 играх.

В гонке бомбардиров теперь стало 4 лидера. Артемия догнали 3 игрока – Валерий Ничушкин («Колорадо»), Йеспер Брэтт («Нью-Джерси»), Давид Пастрняк («Бостон»).

В матче с (2:3 Б) Панарин провел на льду 24 минуты 33 секунды, в том числе 6:03 – в большинстве.

Он нанес 7 бросков в створ, допустил 2 потери шайбы и завершил игру с полезностью «минус 1».

В серии буллитов стал единственным игроком нью-йоркцев, кому удалось переиграть Александра Георгиева.