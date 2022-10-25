Форвард «Сибири» Коротков: «Красиков – эмоциональный вратарь, но не думаю, что его сэйв на Основине мог перевернуть игру»

Никита Коротков высказался после двух заброшенных шайб в матче со «Спартаком» (4:3).

«Я не знаю сколько матчей не забивал, уже не считал. Просто ждал момента, когда мне чуть-чуть повезет. Удачи немного не хватало.

На самом деле не так уж у меня много матчей было без голов в сравнении со всем известными сериями. Без разницы, забить с подставления или от пятой точки – главное, что шайба в воротах. В себе я особо не копался, лишнего не думал. Уже 26 лет. Это в МХЛ пытался клюшку поменять, по-другому ее замотать. В моем возрасте это уходит.

«Спартак» хорошо сегодня начал, активная команда. Потом, может быть, подсели.

Красикова я чуть-чуть подкалывал во время игры, видимо помогло. Он же всю игру молчал. Я сначала не понял, из-за чего «Спартак» взял запрос. Когда узнал, что запрос на блокировку – не переживал. Леха – эмоциональный вратарь, но не думаю, что его сэйв на Основине мог перевернуть игру», – сказал нападающий .