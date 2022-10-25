Шевченко об «Ак Барсе»: «В команде не все хорошо, противоборствующие стороны конфликтуют. Решения могут быть приняты в случае плохой игры с «Салаватом»

допустил изменения в тренерском штабе в случае неудачной игры с Салаватом Юлаевым».

Казанская команда проиграла восемь из девяти последних матчей.

«Металлург» принимал дома «Ак Барс», победил и поставил руководство казанского клуба в непростое положение. Накануне днем генеральный менеджер команды Марат Валиуллин заверял, что полностью доверяет тренерскому штабу, верит в то, что он преодолеет все сложные отрезки и начнет давать результат. И это было не после победы над «Металлургом» дома, а через сутки с поражения в «Зеленом дерби».

Но ведь ничего не изменилось за эти пару дней. Лучше уже честно признать, что в Казани ошиблись с тренером, взяли специалиста, не изучив его лично, а понадеявшись на газетные вырезки. И получили большую проблему.

Поражения будут и дальше, ничего изменить глобально невозможно. Да, сейчас внутри команды не все хорошо, есть противоборствующие стороны, они конфликтуют. Но если хоккеисты помирятся, то это будет решение лишь одной проблемы.

Игроки не смогут научить Знарка работать. Взять даже встречу с уральцами в понедельник. Да, это всего лишь поражение с минимальной разницей. Если не смотреть матч, а лишь прочитать о нем, то будет упомянут отмененный гол Никиты Дыняка, опасные моменты у ворот Эдди Паскуале.

Но пересмотрите игру. Вы понимаете, что именно делают на площадке звезды «Ак Барса»? Никто не понимает. Странные решения по сочетаниям, появление не тех хоккеистов, которые лучше выполняют узкопрофильную работу, например, в меньшинстве. Чаще всего Знарок стоит и смотрит в пол, не представляя, что делать. Ну, или кричит на арбитров, словно, только они ему мешают.

«Ак Барс» пытался выиграть за счет настроя, но мастеров такого уровня нужно использовать без накачек. Дай правильный план на игру, обяжи выполнять определенные функции, и ребята будут выигрывать матчи с сильными соперниками только за счет класса, а команды более низкого уровня проходить, не замечая.

Говорят, что какие-то серьезные решения могут быть приняты в случае, если «Ак Барс» плохо сыграет через день в Уфе. Но если зуб болит, то не стоит надеяться на то, что боль утихнет – надо лечить», – написал журналист.