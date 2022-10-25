Макдэвид врезался в штангу в игре с «Питтсбургом», но сумел вернуться на лед. Он остался без очков во 2-м матче подряд

врезался в штангу в игре с , но сумел вернуться на лед.

Эпизод произошел в начале второго периода матча во время атаки . Канадец упал на лед и некоторое время не мог подняться.

Затем он ушел в раздевалку, но в итоге вернулся на лед. Нападающий «нефтяников» остался без очков во 2-м матче подряд. В 6 играх сезона у него 10 (5+5) баллов.

«Ойлерс» сегодня обыграли «Пингвинс» со счетом 6:3.