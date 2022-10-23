Под своды арены в Омске подняли стяг с фамилией и номером Вьюхина

почтил память перед матчем с «Северсталью».

Перед игрой под своды подняли стяг с фамилией и номером бывшего вратаря.

Вьюхин трагически погиб в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года, когда «Локомотив» разбился на взлете из ярославского аэропорта.

«Мы помним, Саша», – говорится в сообщении «Авангарда».

Вьюхин выступал за «Авангард» в 1994-2003 годах. В составе омского клуба голкипер становился серебряным призером чемпионата России-2001.