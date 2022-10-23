«Бостон» провел торжественную церемонию в честь завершившего карьеру Хары перед игрой с «Миннесотой»

провел торжественную церемонию в честь .

В сентябре словацкий защитник объявил о завершении карьеры и подписал контракт на один с «Брюинс».

Церемония состоялась перед началом матча против «Миннесоты» (4:3 Б). Хара вместе с сыновьями, нападающий «Бостона» Патрис Бержерон и защитник «Уайлд» Джаред Сперджен приняли участие в символическом вбрасывании.

Хара выступал за «Бостон» на протяжении 14 сезонов в НХЛ. С командой он выиграл Кубок Стэнли в 2011 году.

В общей сложности словак провел 24 сезона в лиге. Также он играл за «Айлендерс», «Оттаву» и «Вашингтон».

Хара набрал 680 (209+471) очков в 1680 матчах в регулярных чемпионата . В плей-офф защитник записал на свой счет 70 (18+52) баллов в 200 играх.