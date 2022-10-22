Бардаков о травме: «Воробьев называет меня Барбоссой – одноногим капитаном из «Пиратов Карибского моря»

рассказал о полученной травме в матче с .

Во втором периоде после силового приема от Артура Каюмова форвард врезался в открытую калитку ярославского клуба и получил травму.

– Захар, как ваше здоровье?

– Все нормально, настроение хорошее. Думаю, восстанавливаться буду около месяца.

– Что произошло в том эпизоде, когда вы получили травму?

– Точно могу сказать только одно – мне очень повезло. Удар о борт пришелся не сразу в колено, а прошел по касательной: сначала досталось берцовой кости. Если бы удар был напрямую в колено, все могло закончиться гораздо хуже.

Из Ярославля с командой полетел на игру с «Витязем». С такой травмой возвращаться в Петербург на рейсовом самолете просто не решился.

Нога не сгибалась, был риск усугубить повреждение. Сейчас с докторами занимаюсь физиотерапией, прохожу реабилитацию.

– Как отреагировали тренеры и команда?

– Тренеры, конечно, поддерживают. Парни в раздевалке больше шутят: пытаются забрать мои костыли и ими меня ударить. Но это все по-доброму.

уже предлагал подарить попугая и посадить его мне на плечо, а Миша Воробьев теперь называет меня Барбоссой – одноногим капитаном из фильма «Пираты Карибского моря», – сказал Бардаков.