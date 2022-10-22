Беднар о 2:3 с «Сиэтлом»: «Колорадо» играл небрежно. Было мало бросков, весь матч просидели в обороне»

Теги Колорадо НХЛ Сиэтл Джаред Беднар Хоккей

Тренер «Колорадо» считает, что команда играла против «Сиэтла» небрежно. 

«Эвеланш» уступили «Кракену» (2:3) в регулярном чемпионате НХЛ

«Сиэтл» перебросал обладателей Кубка Стэнли со счетом 38:20, в третьем периоде – 14:5. 

«Мы играли небрежно. Наше исполнение было плохим в течение всей игры. Вот почему было так мало бросков.

Они трудно даются, когда ничего не получается. Мы весь матч просидели в обороне, по большому счету», – сказал Джаред Беднар

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные