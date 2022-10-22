Беднар о 2:3 с «Сиэтлом»: «Колорадо» играл небрежно. Было мало бросков, весь матч просидели в обороне»
Тренер «Колорадо» считает, что команда играла против «Сиэтла» небрежно.
«Эвеланш» уступили «Кракену» (2:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
«Сиэтл» перебросал обладателей Кубка Стэнли со счетом 38:20, в третьем периоде – 14:5.
«Мы играли небрежно. Наше исполнение было плохим в течение всей игры. Вот почему было так мало бросков.
Они трудно даются, когда ничего не получается. Мы весь матч просидели в обороне, по большому счету», – сказал Джаред Беднар.
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