Беднар о 2:3 с «Сиэтлом»: «Колорадо» играл небрежно. Было мало бросков, весь матч просидели в обороне»

Тренер считает, что команда играла против «Сиэтла» небрежно.

«Эвеланш» уступили «Кракену» (2:3) в регулярном чемпионате .

перебросал обладателей Кубка Стэнли со счетом 38:20, в третьем периоде – 14:5.

«Мы играли небрежно. Наше исполнение было плохим в течение всей игры. Вот почему было так мало бросков.

Они трудно даются, когда ничего не получается. Мы весь матч просидели в обороне, по большому счету», – сказал .