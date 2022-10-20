«Колорадо» забрал Ханта с драфта отказов «Рейнджерс»

перешел из «Рейнджерс» в .

«Эвеланш» забрали 26-летнего нападающего с драфта отказов, куда он был помещен клубом из Нью-Йорка.

Канадец провел три матча в нынешнем регулярном чемпионате , набрав 1 (1+0) балл за результативность при игровом времени 08:49.

Контракт Ханта с кэпхитом 762,5 тысячи долларов рассчитан до конца текущего сезона.

В прошлом сезоне форвард записал на свой счет 17 (7+10) баллов в 76 матчах за .