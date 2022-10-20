«Колорадо» забрал Ханта с драфта отказов «Рейнджерс»
Драйден Хант перешел из «Рейнджерс» в «Колорадо».
«Эвеланш» забрали 26-летнего нападающего с драфта отказов, куда он был помещен клубом из Нью-Йорка.
Канадец провел три матча в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ, набрав 1 (1+0) балл за результативность при игровом времени 08:49.
Контракт Ханта с кэпхитом 762,5 тысячи долларов рассчитан до конца текущего сезона.
В прошлом сезоне форвард записал на свой счет 17 (7+10) баллов в 76 матчах за «Рейнджерс».
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