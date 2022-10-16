Форвард «Чикаго» Лафферти забросил «Сан-Хосе» 2 шайбы в меньшинстве за 128 секунд. Второй гол стал победным

Форвард Сэм Лафферти забросил 2 шайбы в меньшинстве за 128 секунд.

27-летний игрок «Блэкхокс» отметился дублем в матче регулярного чемпионата с «Шаркс» (5:2).

Во втором периоде он дважды отличился в меньшинстве с интервалом в 2 минуты 8 секунд. Вторая шайба в итоге стала победной в матче.

Он стал 7-м игроком в истории клуба с дублем в меньшинстве за один период. До него отличились Пеп Келли (1940 год), Чико Маки (1970), Рик Патерсон (1985), Стив Салливан (2001), (2007) и Рене Бурк (2008).