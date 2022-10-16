«Бостон» выиграл у «Аризоны» в 19-й раз подряд. Это 2-я такая серия в истории НХЛ, она началась в 2010 году

«Бостон» выиграл у «Аризоны» в 19-й раз подряд.

«Брюинс» обыграли «Койотис» (6:3) в матче регулярного чемпионата и продлили победную серию в матчах с этим соперником.

Она началась в 2010 году и составляет уже 19 матчей.

Это 2-я по продолжительности серия побед над одним соперником в истории НХЛ. Рекордом владеет «Монреаль», обыгравший «Вашингтон» 23 раза подряд (с 1974 по 1978 годы, при этом в лиге тогда не было овертаймов и буллитов).

На третьем месте – серия против «Оттавы» (17 побед подряд с 1992 по 1995 годы).